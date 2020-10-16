Kermesle başladı işinin patronu oldu

Konyalı ev hanımı Habibe Gülcan Demir'in hayatı oğlunun okulunda gerçekleşen kermesle değişti. Oğlunun okul kermesine gönderdiği içli köftelerin beğenilmesinin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Demir, açtığı ev yemekleri lokantasıyla kendi işinin patronu oldu.

HİBE DESTEĞİ ADI

Evinde ürettiği içli köfteleri çevresine satarak çalışmaya başlayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Habibe Gülcan Demir, 9 yıl sonra istihdam sağlama hayaliyle iş yerini açtı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığından (KOSGEB) aldığı 50 bin liralık hibe ve 70 bin liralık faizsiz kredi desteğiyle işini kuran Demir, sosyal medyanın da gücünü kullanarak zamanla büyüttüğü iş yerinde 6 kişiye istihdam sağladı. Çalışkanlığı ve azmiyle çevresine destek olan Demir, "Yemediğim bir şeyi müşterilerime satmıyorum. Az ve taze sunuyorum. Kaliteli ürün çıkarıyorum. Sırat köprüsünün üzerinde beni bekleyenler olmasını istemiyorum. Hakkını vererek iş yapmaya çalışıyorum" dedi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Demir, "Yeni hedefim, ev usulü ürünleri sanayileştirmeden yemek fabrikası kurmak. Bunun yavaş yavaş olacağını da biliyorum. Kimse bir anda büyüyemez. Adım adım hedefime doğru gitme gayreti gösteriyorum" dedi.