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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'daki Osman Bey'in rüyası geceye damgasını vurdu

'daki 'in rüyası geceye damgasını vurdu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 29. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.'in rüya sahnesi ise izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Osman Bey'in rüyası bir Cihan imparatorluğunun mesajıydı. İşte o anlar...

Kuruluş Osman'daki Osman Bey'in rüyası geceye damgasını vurdu

16.10.2020, 19:42

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın 29. bölümüne Osman Bey'in rüyası damga vurdu. Osman Bey Cihan imparatorluğu rüyası görmüştü ve mağarada yanında bulunan dervişin sözleri gündem oldu.

DERVİŞ'TEN OSMAN BEY'E ÖNEMLİ MESAJ

Osman Bey rüyasından ter içinde uyandıktan sonra derviş şu ifadelerle söze girer;

"Rüyasında bile rahat koymazlar adamı. Sen de çıkar artık koynundaki ağacı Osman Bey, amma da naz ettin."

"YUSUF'UN RÜYASINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ"

"Sır çözüldü, Yusuf'un rüyasındaki sır çözüldü. Her kula nasip olmaz rüya görmek, rüyadadır alemdeki himet. Yusuf gördü rüyayı ve Yakup baba dinledi rüyayı. Gökteki yıldız, ateşler içindeki güneş, ve parlayan ay Yusuf'a secde eder. Baba ürktü baba tirerdi. kimse bilmedi Yakub'un içinin titrediğini yıldız güneş ay secde edecekler ama kolay mı öyle. Hadi bakalım dediler önce kör kuyulara atıl esir pazarlarında satıl biz sana elbet secde ederiz. Osman bey 'rüyam var' diye sevinirsin ama bilmezsin başına gelecekleri, gelip de gidecekleri, gidip de dönecekleri"

OSMAN BEY'DEN DERVİŞE CEVAP: CEFASI DA HOŞTUR SEFASI DA

Osman Bey dervişin sözlerinin adından, "Madem rüya gördük, madem aşık deryasında kana bulandık, madem bu yola talip olduk, cefası da hoştur sefası da hoştur." ifadeleriyle cevap verir.

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