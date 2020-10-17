Astımın çaresi keçiboynuzunda

Keçiboynuzu, diğer ismiyle harnup; tohumundan, özünden ve hatta tozundan faydanılan bir bitkidir. Keçiboynuzu, yüksek besin değerlerine ve az kaloriye sahip olması nedeniyle dikkat çeken bir besindir. İçinde barındırdığı protein, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zenginliğiyle vücuda katkısı oldukça fazladır. Doğal bir antioksidan kaynağı olan keçiboynuzu, bu özelliği ile vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkilidir.