  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Astımın çaresi keçiboynuzunda

Astımın çaresi keçiboynuzunda

Astımın çaresi keçiboynuzunda
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Keçiboynuzu, diğer ismiyle harnup; tohumundan, özünden ve hatta tozundan faydanılan bir bitkidir. Keçiboynuzu, yüksek besin değerlerine ve az kaloriye sahip olması nedeniyle dikkat çeken bir besindir. İçinde barındırdığı protein, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zenginliğiyle vücuda katkısı oldukça fazladır. Doğal bir antioksidan kaynağı olan keçiboynuzu, bu özelliği ile vücut direncini artırır ve hastalıklardan korur. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkilidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Astımın çaresi keçiboynuzunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA