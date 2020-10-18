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Tekne çarptı eroin göründü!

Tekne çarptı eroin göründü!
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Arnavut mafyasının sürat teknesi ile Türkiye'ye sokmaya çalıştığı 6 milyon Euro değerindeki 1 ton uyuşturucuyu taşıyan tekne Ege'de kayalıklara çarparak battı. Arnavut mafyası 1 ton uyuşturucu ve tekneyi bırakarak kayıplara karıştı.

MAFYA TAKİBE ALINDI
Arnavutluk'un Avlona kentinden yüksek hızlı bir sürat botu ile Türkiye'ye getirilmesi planlanan uyuşturucu ihbarı İnterpol'u harekete geçirdi. İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan güvenlik güçleri ortak hareket ederek uyuşturucu mafyasının hareketlerini takibe aldı.

KARANLIKTA KAYBOLDU
Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden takibe aldığı tekne Yunanistan'ın Moria Yarımadası açıklarındaki Kiritha adasından yönünü Türkiye'ye çevirdiği sırada operasyon başlatıldı. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması planlanan uyuşturucu taşıyan yüksek süratli tekne gece karanlığında kayboldu. 3 gün sonra balıkçılar, aranan teknenin Kiritha adası yakınlarındaki kayalıklara çarparak battığını ihbar etti. Yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon Euro olan bir ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER

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