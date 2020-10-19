4 adımda uzaktan eğitim neden gerekli?

Uzaktan eğitim, pandemi koşullarında bir zorunluluk. Ama kurallarına uyulduğunda, yüz yüze eğitim kadar olmasa da kişilere yararı olacağı konusunda uzmanlar hemfikir. Bilim insanları, uzaktan eğitimden en yüksek yararı almanın, bu eğitim türünün bazı avantajlarını kullanarak mümkün olduğunu belirtiyor.



1 Eğitimlere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz: Katılmak istediğiniz eğitimler için fiziksel olarak bir mekana gitmeniz gerekmez. İstediğiniz saatte istediğiniz cihazdan, evinizde kolaylıkla eğitimleri takip edebilirsiniz. Bu esneklik de gününüzü istediğiniz gibi planlamanıza izin verir, elinizi güçlendirir. Ayrıca bazı eğitimlere sadece çevrimiçi takip edebileceğiniz gibi bazı eğitimleri çevrimdışı da takip edebilirsiniz.



2 Eğitimler, tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi bilimsel metotlara göre hazırlanır: Uzaktan eğitimin faydalarından bir diğeri eğitimlerin bilimsel eğitim metotlarına uygun olarak, eğitimi alanların geri dönüşlerine göre sürekli yenilenen, geliştirilen bir format olmasıdır. Yani aslında takip etmek istediğiniz eğitim, uzaktan eğitim profesyonelleri tarafından en iyi şekilde konuyu anlamanız için hazırlanır ve gerekli görülen her zaman da güncellenir.



3 Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz birçok konuyu tek bir platformda bulabilirsiniz: Fiziksel dünyada farklı konuları öğrenmek için farklı yerlere gitmeniz, eğitim saatlerine göre hayatınızı planlamanız ve belki de ertelemeniz gerekirken uzaktan eğitimin bu tip dezavantajları yoktur. Öğrenmek istediğiniz konulara, tek bir platform üzerinden kolayca ulaşabilir ve ister gece yarısı ister gün ortasında eğitim almaya devam edebilirsiniz. Zaman planlaması size kalırken onlarca farklı konuda kendinizi geliştirebilecek derslere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



4 Bir öğrenci olarak size fırsat eşitliği sunar: Uzaktan eğitimde hepimizi birer öğrenci olarak düşünürsek; öğrencilerin istediği eğitimi alamamalarının birkaç nedeni vardır. Birincisi zaman; farklı iki yerde aynı anda olamayacağımıza göre istediğimiz eğitime katılmak ile okul/iş arasında bir tercih yapmamız gerekebilir. Uzaktan eğitim, bu engeli ortadan kaldırır ve size tanıdığı özgürlükle başka bir zamanda eğitimi alabilirsiniz. İkincisi mekan; öğrenmek istediğiniz konuyu çok iyi anlatan bir öğretmen/ uzman ile aynı şehirde değilseniz o eğitimden normal şartlarda mahrum kalabilirsiniz. Uzaktan eğitimin sağladığı bu iki avantaj da aslında öğrenciler arasında fırsat eşitliğini teknoloji yardımıyla sağlar.