Eğitimden eşit yararlanma fırsatı

UZAKTAN eğitim, bazı açılardan yüz yüze eğitim kadar avantajlıdır.

Bu avantajlardan bazıları şöyle:

Yüz yüze öğrenme imkanı bulunmayan öğrencilere erişilmesi,

Eğitim giderlerinin azalması,

Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artması,

Sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması,

Teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkan sağlaması,

Tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasının sağlanması,

Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması,

Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması,

Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller yaratılması,

Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlaması,

Öğrencilerin uzaktan eğitim ile dünyanın değişik ülkelerinde bulunan üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanabilmesi,

Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere rahatlık sağlaması (örneğin sosyal fobi) olarak düşünülebilir.