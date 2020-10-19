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İçeriği bilinmeyen dezenfektanlar zararlı olabilir!

İçeriği bilinmeyen dezenfektanlar zararlı olabilir!
Giriş Tarihi: 19.10.2020

KORONA virüs salgınında kullanımı artan el dezenfektanlarına karşı uyarılarda bulunan eczacı Fatih Çakmaklı, bazı işletmecilerin dezenfektanları küçük şişelere doldurarak müşteriye sunduğunu, üzerlerinde etiket olmaması nedeniyle de içeriğinin bilinmediğini söyledi. Çakmaklı, "Cildi aşırı hassas olan vatandaşlarımız var. Kişi eline sıktığı dezenfektanın içeriğini görmeli" dedi.

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