  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hitler’in batık denizaltısı hayalet ağlara takıldı

Hitler’in batık denizaltısı hayalet ağlara takıldı

İkinci ’nda, Alman ordusunun ’ne karşı kullandığı ama yenilince batırılan denizaltılarından biri, ’nın Karasu açıklarında, 20 metre derinlikte görüntülendi.

Hitler’in batık denizaltısı hayalet ağlara takıldı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler'in gönderdiği 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı, Sakarya Karasu'da görüntülendi. 20 metre derinlikteki batığın, 'hayalet ağ' denilen balıkçı ağlarıyla kaplandığı belirlendi.

DALIŞ TURİZMİNE KATKI
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı. Birpınar, yoğun ağ baskısına maruz kalan U20 denizaltısının temizlenerek, dalış turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Birpınar, "U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya Karasu açıklarında, 2'nci Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" dedi.

KÖSTENCE'DE İNMİŞTİ
Denizaltının iki bölümlük belgesel çekimlerini de yapan sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, "2. Dünya Savaşı'nda Hitler komutasındaki Alman orduları, Sovyetler'e karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için bir filo kurmaya karar verir. Denizaltıları Karadeniz'e ulaştırmak ise tam bir mühendislik çalışması. Parçalara ayrılan denizaltılar, Elbe Nehri'nden güneye getirilir. Sonra özel tasarlanmış TIR'larla Tuna'ya ulaştırılır ve Köstence'de birleştirilip denize indirilir. Ancak Almanya'nın yenilgisiyle bu denizaltılar batırıldı. Bunlardan biri de Sakarya Karasu açıklarında 20 metre derinlikte" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hitler’in batık denizaltısı hayalet ağlara takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA