Hitler’in batık denizaltısı hayalet ağlara takıldı

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler'in gönderdiği 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı, Sakarya Karasu'da görüntülendi. 20 metre derinlikteki batığın, 'hayalet ağ' denilen balıkçı ağlarıyla kaplandığı belirlendi.

DALIŞ TURİZMİNE KATKI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin birçok deniz ve gölünde yaptığı çekimlerle tanınan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının görüntülerini paylaştı. Birpınar, yoğun ağ baskısına maruz kalan U20 denizaltısının temizlenerek, dalış turizmine kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Birpınar, "U20, Hitler'in kayıp denizaltılarından biri. Sakarya Karasu açıklarında, 2'nci Dünya Savaşı'nın tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim" dedi.

KÖSTENCE'DE İNMİŞTİ

Denizaltının iki bölümlük belgesel çekimlerini de yapan sualtı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, "2. Dünya Savaşı'nda Hitler komutasındaki Alman orduları, Sovyetler'e karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için bir filo kurmaya karar verir. Denizaltıları Karadeniz'e ulaştırmak ise tam bir mühendislik çalışması. Parçalara ayrılan denizaltılar, Elbe Nehri'nden güneye getirilir. Sonra özel tasarlanmış TIR'larla Tuna'ya ulaştırılır ve Köstence'de birleştirilip denize indirilir. Ancak Almanya'nın yenilgisiyle bu denizaltılar batırıldı. Bunlardan biri de Sakarya Karasu açıklarında 20 metre derinlikte" diye konuştu.