KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi...

KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan memur adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 6 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınav sonrası adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. Peki KPSS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak; ancak sonuçları saat kaçta erişime açılacağı bilinmiyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Korona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.