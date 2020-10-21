  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS lisans sonuç sorgulama...

lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sonuç sorgulama...

sonuçları açıklandı mı? KPSS lisans sonuçları belli oldu mu? soruları sınava katılanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 6 Eylül Pazar günü gerçekleşen KPSS sınavı sonrası gözler 'den gelecek haberde. Peki KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS lisans sonuç sorgulama...

21.10.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,11:21

KPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eylül ayında gerçeklen KPSS lisans sınavı sonrası memur adayları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları bu hafta açıklanacaktı? Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS lisans sonuç sorgulama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA