KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS lisans sonuç sorgulama...

KPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor. Eylül ayında gerçeklen KPSS lisans sınavı sonrası memur adayları merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları bu hafta açıklanacaktı? Peki KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.