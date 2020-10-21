Sanal dünya tuzaklarla dolu

Günümüzde artık insanların her işini halledebildiği ve ticaret yapabildiği geniş bir alan haline gelen internet ve sosyal medya, çok büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Teknoloji dünyasındaki yeni ve yüksek fiyatlı ürünlere olan ilgi ve merak, siber dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle sosyal medyadan, e-postalarla ya da SMS ile gelen çekilişle ürün kazanma, fiyatının çok altında promosyon ürün satışı gibi mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Konuya dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Sadece güvenli ve bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın" dedi. Siber suçluların sürekli olarak gündemdeki konuları kullanarak kurban aradıklarını hatırlatan Doç. Dr. Koltuksuz, teknoloji dünyasındaki yüksek fiyatlı ve merak uyandıran yeniliklerin de suçlular tarafından kullanılabileceğini söyledi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Doç. Dr. Koltuksuz, popüler oyun konsolu PlayStation ve Apple'ın yeni telefonu iPhone 12'ye yönelik son dönemde kimlik avcıları ve dolandırıcılar arasında artan bir ilgi olabileceği konusunda uyardı. Ahmet Koltuksuz, "Her dönem başvurulan bu tarz siber saldırılar yine karşımıza çıkıyor. Ülkemizde satıcı kuruluşun sayfasını bire bir taklit eden bir internet sitesi, yarı fiyatına iPhone 5s cihazı satma vaadiyle insanları kandırdı. Sitede verilen telefon arandığında açılışa özel promosyon yaptıklarını söyleyerek EFT yapılınca ya da hesaba yatınca aynı gün içinde göndereceklerini belirtmelerine karşın telefonları göndermiyorlardı. Bunun gibi para verildiği halde ortada ürün olmayan, sahte ya da farklı ürün gönderilen ya da kimlik ve hesap bilgileri çalmaya yönelik birçok örnek vermek mümkün" diye konuştu.

KİMLİK AVI TEHLİKESİ VAR

Özellikle sosyal medyadan, e-postalarla ya da SMS ile gelen çekilişle ürün kazanma, fiyatının çok altında promosyon ürün satışı gibi mesajlara ve sahte e-ticaret sitelerine kanmamak gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Koltuksuz, "Kimlik avına yönelik web siteleri, çoğunlukla bir ön ödeme veya kişisel bilgi karşılığında bu cihazlar için ön sipariş teklifi sunuyor. Bazı yerlerde ise normalden düşük fiyata bir ürün satın alma vaadi mevcut. Giriş bilgilerinizi ve şifrenizi sahte bir sayfaya girmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen değiştirin. Kart bilgilerinizin ele geçirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız bankanızı arayın. Her zaman güvenli internet bağlantısı kullanın, herkese açık, ücretsiz ve şifresiz internet bağlantılarını kesinlikle kullanmayın" dedi.



NELER YAPLMAL?

DEĞERİNDEN çok düşük fiyatlı ürünlere şüpheyle yaklaşın

ŞÜPHELİ e-posta, SMS ya da bağlantılara tıklamayın

KİMLİK, kredi kartı gibi bilgilerinizi her yere vermeyin

İNTERNET sitelerinin gerçekliğini mutlaka kontrol edin

ADRES çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun

TELEFONUNUZA uygulama kurarken istediği izinleri okuyun

ALIŞVERİŞİ sanal kart üzerinden yapın ve limiti kontrol edin

ÖDEME yaparken 3D güvenlik yani SMS onay kodu kullanın



'2 STERLNE PHONE 7 SATIYORUZ' YALANIYLA&NBSP;INSANLARI KANDIRDILAR

İPHONE 7 ilk çıktığında İngiltere'de pek çok kişiye '2 sterline iPhone 7 kazanın' promosyonunu içeren bir e-posta gönderilmişti. Bu sahte e-posta ile kullanıcıların bilgileri hedef alındı. E-postada yer alan 'promosyonu gör' seçeneğine tıklandığında ucuza iPhone satın almak isteyenler bütün ödeme bilgilerini kendi elleriyle siber korsanlara vermiş oldu.



ÇOCUKLARIN YÜZDE 49'UNUN SOSYAL MEDYA HESABI VAR

MEDYA takip kurumu Ajans Press'in, Sorumlu Dijital Ebeveynlik Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'deki çocukların sosyal medya kullanım raporu belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile Youtube ve yüzde 29 ile de Twitter oldu. Ebeveynlerin ise yüzde 63'ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı.



YERLİ UÇAN ARABA TUS'NN TEST SÜRÜSÜ BASLADI

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi'ndeki Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler tarafından yapımına 2018 yılında başlanan uçan araba Tusi'nin açık alanda test sürüşlerine başlandı. Karada ve havada gidebilen 100 kilo ağırlığındaki Tusi'de 80 kiloluk bir kişi seyahat edebilecek. İGÜ TTO'dan Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "30 kilometrelik bir menzili var. Karada ise yaklaşık 160 kilometre gidebiliyor. Bataryalar yaklaşık 2-2,5 saatte şarj oluyor, 8-9 dakikalık bir uçuş süremiz mevcut" diye konuştu.

Erman AZAR