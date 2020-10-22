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Haberler Yaşam 3. Türkiye 2023 zirvesi bugün yapılacak

3. 2023 zirvesi bugün yapılacak

3. Türkiye 2023 zirvesi bugün yapılacak
Giriş Tarihi: 22.10.2020

TURKUVAZ Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin 3.Türkiye 2023 Zirvesi, bugün (22 Ekim 2020, Perşembe) İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un panel açılış konuşmasıyla başlayacak 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de birer konuşma yapacak. Bakan Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayacak 'Geleceğin Şehirleri' paneli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panele, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar katılacak. Bakan Karaismailoğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak 'Dijital Dönüşüm' panelinde ise Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi ve Daily Sabah Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt gerçekleştirecek. Bakan Dönmez'in açılış konuşmasıyla başlayacak 'Milli Enerji' panelinde moderatörlüğü Okan Müderrisoğlu üstlenecek. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, DEIK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov, Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez yer alacak.

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