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Haberler Yaşam Çatı katında esrar kurutanlara suçüstü

Çatı katında esrar kurutanlara suçüstü

Çatı katında esrar kurutanlara suçüstü
Giriş Tarihi: 22.10.2020

KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, jandarma ekiplerince baskın yapılan köy evinin çatı katında, kurutulmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. gözaltına aldı.

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