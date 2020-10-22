KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, jandarma ekiplerince baskın yapılan köy evinin çatı katında, kurutulmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. gözaltına aldı.
KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, jandarma ekiplerince baskın yapılan köy evinin çatı katında, kurutulmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. gözaltına aldı.
Çatı katında esrar kurutanlara suçüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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