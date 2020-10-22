Çatı katında esrar kurutanlara suçüstü

KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, jandarma ekiplerince baskın yapılan köy evinin çatı katında, kurutulmak için serilmiş 4 kilo 608 gram kubar esrar ve 11 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ev sahibi E.D. ve yanında bulunan K.Ö. gözaltına aldı.