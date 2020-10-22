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Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Gelen son dakika haberine göre; Büyükçekmece’deki yakınlarında bulunan Büyükçekmece Gölü yakınına bir eğitim uçağı düştü. Kazadan 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

22.10.2020, 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020,12:06

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pilot yaralı olarak uçağın enkazından çıkarıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür" açıklaması geldi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

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