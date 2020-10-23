Eşinin dövdüğü kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA'DA, tartıştığı eşi tarafından darp edilen Dursun O. (40), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Dursun O. ismi henüz öğrenilemeyen kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun O, eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darp edildi. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Dursun O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli eşi gözaltına alındı.