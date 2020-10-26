Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 26 Ekim Pazartesi Müge Anlı full izle

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", hafta içi her gün Atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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