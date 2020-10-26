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Haberler Yaşam Takla atan otomobil sürüklendi: 2 ÖLÜ

atan otomobil sürüklendi: 2 ÖLÜ

Takla atan otomobil sürüklendi: 2 ÖLÜ
Giriş Tarihi: 26.10.2020

OSMANİYE'NİN Düziçi İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 79 AAF 271 plakalı otomobil, Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Takla atan otomobil 100 metre sürüklendi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

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