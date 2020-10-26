Yola dökülen sıvı kazaya neden oldu

İZMİR-KEMALPAŞA yolunda otomobil sürücüsü Tayfun K. (41), yola dökülen sıvı madde sebebiyle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek durabildi. Bu esnada aynı istikamette seyreden Hüseyin A. yönetimindeki otomobil de yoldaki madde sebebiyle, devrilen araca vurmamak için fren yaptı. Hüseyin A. da yola dökülen sıvı nedeniyle yol kenarındaki kanala düştü. Devrilen araç sürücüsü Tayfun K. ve yanındaki Hakan E. yaralandı.