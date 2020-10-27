Milli sporcu Işık Can ülkesini gururlandırdı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ve Uluslararası Satranç Federasyonu iş birliği ile çevrim içi düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş altı erkekler kategorisinde milli sporcu Işık Can, ikinci oldu. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 'En Genç Uluslararası Usta'sı unvanına sahip Işık Can, şampiyonada aldığı 7 puanla ikincilik elde etti. Şampiyonada, 17 yaş kızlar kategorisinin finalinde mücadele eden Nil Öztürk ise turnuvayı 4,5 puanla 20. sırada tamamladı.