Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 27 Ekim Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 27 Ekim Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Esra Bilek'in beraber yaşadığı Mustafa canlı yayına telefon ile bağlandı. Mustafa çok yakın bir zamanda İstanbul'da nikâh kıyacaklarını ifade etti. Esra Bilek ve ailesinin mutlu görüntüleri herkesi sevindirdi. 8 yıldır kayıp annesini bulmaya çalışan 2 kardeş canlı yayında anneleri ile yüzleşti. Annesi arama yazma bilmediği için çocuklarına ulaşamadığını ve her şeyi, geçmişi unuttuğunu söyledi. Sorunlarının olduğunu ve konuşmak istemediğini söylediğinde evlatları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Durumunun çok kötü olduğunu, çok tedavi gördüğünü, hastanelerde yattığını anlattı. Artık çocuklarını hatırlayamadığını söyledi. Hala bile kendisinin olup olmadığından emin olamadığını söyledi. Çocukları doğurduğunu da hiç hatırlayamadığını söyledi. Gamze'nin annesi kendi ailesini ve çocuklarını unuttuğunu çok kadın sığınma evlerinde kaldığını çok ilaç kullandığını ifade etti. Bazı konuları yayında değil yayın arkasında anlatacağını tedavi gördüğü hastaneden kendisini aradıklarını tedavi gördüğünü anlattıklarını iletti. Gaz sızıntısı patlamasından vefat eden Esra Hanım'ın ölümündeki şüpheler devam ediyor. Canlı yayında konuk olan uzman bilir kişi dedantörün çıkarılmasının hiç normal olmadığını söyledi. İtfaiye Müdürü Orhan Akyıldız eğer tüp ocağa bağlı ise ocak ve hortumdaki her hangi bir arıza patlamaya neden olabilir dedi. Ocağın 4 gözünün de açık olması bilerek yapılmış bir olay olduğunu söyledi.