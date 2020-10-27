Suriye’de terör devleti planlarına geçit yok

Suriye-Irak sınır bölgesinde son dönemde teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri arttı. Bölgede teröristlere destek vererek terör devleti kurmayı amaçlayan güçler, Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyini birleştirmeye dönük planlarını uygulamaya soktu. Türkiye'nin sınırlarında terör örgütlerinin cirit atmasına izin vermeyeceğini öngören ABD, bölgeye gerçekleştirilecek olası bir operasyonun önüne geçmek için sınıra Alçak İrtifa Radar Sistemleri yerleştirdi. Türkiye, bu hamleye karşılık olarak sınırına YPG/PYD'li terörist yığarak bir terör devleti kurgulayanların oyunlarını bozacak kritik adımlar atacak.

SINIR HATTI MERCEK ALTINDA

Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle 1 yıl daha uzatıldı. Sınırlarında terörist oluşumlara tahammülü olmadığını Suriye'deki Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kaplan Harekatları ile dünyaya gösteren Ankara'ya karşı terör örgütlerine dış mihrakları tarafından verilen destek arttı. Yerli üretim İHA ve SİHA'larla teröristlerin her hareketini gözlemleyecek kabiliyette olan Türkiye, sınırındaki gelişmeleri yakından takip ederek, stratejik hamlelere hazırlanıyor.



RASULAYN'DA EĞİTİME MEHMETÇİK ELİ

SURİYE'DEKİ terör baskısından ve zulmünden kaçarak okullarına dönen çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri kol kanat geriyor. Yaşanan çatışmalar sonucu yıkılan ya da hasar gören okullar onarılarak, okula gelecek çocuklar tehlikelere karşı zırhlı araçlar ile taşınıyor. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca Rasulayn'da yaşayan çocukların zırhlı araçlar ile okullarına götürülme görüntüleri de yer aldı.

BETÜL USTA