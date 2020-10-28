Hafriyat kamyonu yan yattı sürücü 3 saatte çıkarıldı

Kaza, Ankara karayolu üzerindeki Kızılcaören Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ergin Öz yönetimindeki hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen aynı şirkete ait Ali Efe idaresindeki kamyonla çarpışıp yan devrildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

KAZADA yaralanan sürücülerden Ali Efe, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen kamyonda sıkışan sürücü Ergin Öz ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışması sonucu aracından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Öz, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Sürücülerden Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Öz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MEHMET KAVAS