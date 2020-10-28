İnternetten satın aldığı sahte içki sonu oldu

MUĞLA Bodrum'da internet üzerinden satın aldığı sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan Yelda Dağıtman (47), 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Yelda Dağıtman, 10 Ekim'de fenalaştı. Mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti olan Dağıtman, Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Dağıtman tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Dağıtman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle daha önce Semran Başkurt (66) ve İbrahim Yanık (74) hayatını kaybetmişti.

FERDİ YAVUZ