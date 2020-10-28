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Haberler Yaşam İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim Çarşamba hava durumu...

'e kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba ...

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyılarında akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte Çarşamba ...

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Ekim Çarşamba hava durumu...

28.10.2020, 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,10:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sabah saatlerinde, batı ilçeleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu 28

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