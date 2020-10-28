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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

izle!

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan 'ın yeni bölümünde, zorlu bir seçimin arifesindedir. Geyhatu'ya elçi gitme görevinin kendisine verilmemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasını sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. 'in dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır.

Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

28.10.2020, 20:26

OSMAN BEY OYUNU BOZABİLECEK Mİ?

Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

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