Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey zorlu bir seçimin arifesindedir. Geyhatu'ya elçi gitme görevinin kendisine verilmemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasını sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Bamsı Bey'in dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır.

28.10.2020, 20:26