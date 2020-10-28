Müge Anlı canlı izle 28 Ekim Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 28 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

12 Ekimde Kütahya'dan kaybolan Yaşar Bayka için Üsküdar'dan bir izleyicinin aradığını ve Yaşar'ın yanında! Kızı Fadime Bayka ve eşi Şerife Bayka canlı yayında Yaşar Bayka'nın fotoğrafını gördüler. Yaşar Bey stüdyoya gelerek eşi ve kızına kavuştu. Gamze ve Birgül'ün anneleri Ayten Hanım'ın dün bulunduğunu karakola gidildiğini ve nüfus kâğıdı işini halletmeye çalıştıklarını aktaran Müge Anlı bugün kızların yüzlerinin güldüğünü söyledi.Simav Belediye başkanının arayıp aileye her türlü desteği vereceğini söylediği aktarıldı. 14 yaşındaki Fatma kökçe'nin kayıp ilanı verildi. Filiz Hanım'ın sevgilisi olduğu edilen İsmail Aydın yayına geldi. Kendisinin ustabaşı olduğunu Filiz'e makinesine iplik dolaşınca yardım ettiğini bu yüzden adının çıktığını bundan başka iki kişiyle daha dedikodusunun çıktığını fabrikanın küçük bir yer olduğunu hemen her şeyin duyulduğunu ifade etti. Özkan Bey eşinin ilişkisi olduğunu bildiğini itiraf etti.