Boşandığı eşini öldürdü

ÇANKIRI'DA 3 çocuk annesi Güneş Açıkgöz (40), bir ay önce boşandığı Mesut Açıkgöz tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Gece saatlerinde Adana'ya dönen Mesut Açıkgöz, polise giderek eşini vurduğunu itiraf etti. Olay yerine giden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Açıkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz kadının bir fabrikada çalıştığı ve olay sırasında çocuklarının Adana'da eski eşinin ailesinin yanında olduğu belirtildi.
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