Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 29 Ekim Perşembe Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 29 Ekim Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Filiz Karadavut cinayeti sonuç buldu. Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin ceset olmamasına rağmen, eniştenin müebbet hapis cezasını onadığı belirtildi. "Ceset yoksa cinayet yoktur." Diye bir şey olmadığı anlatıldı. Murat Karadavut'a Kayseri'den canlı bağlanıldı. Gamze Cabadak ve Birgül Kaya annelerini arıyordu. Annesinin bulunması, kimliğinin çıkarılmasının ardından çocuğunun babasıyla nikah işlemleri için gerekenlerin yapıldığı söylendi. 15 yıl önce emekli olan Remzi Bayazit, 4 Ekim'de Ordu Gökömer köyünde kayboldu. Kaybolmadan iki gün önce eşiyle tartıştığı ve Remzi Bey için uzaklaştırma kararı olduğu söylendi. Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü Özkan Akyüz, telefon dokümantasyonlarının çıkarılması için savcılığa başvuruda bulundu. Filiz Akyüz'ün eşinin kız kardeşi de ifade verdi. Patlamanın ardından eve giren itfaiye erinin açıklamalarına göre evdeki sigortaların açık olduğu, elektriğin açık olduğunu anlattı. kendi evinde kullandığı tüpgaz üzerinden anlatarak hortumla ocağın bağlı olduğunu ve dedantörü kendisinin çektiğini, gittiğinde takılı olduğunu anlattı.16 Temmuz'da kaybolan Nuriye, 17 temmuz'da Orhan Yaman'la (21 yaşında) polise teslim olduğu ancak ailesinin yanına gitmek istemediği için devlet yurduna gittiği ve "Orhan'ın ailesi size kötü şeyler yapmakla tehdit etti bu yüzden gelemedim yanınıza." Nuriye'nin babası, savcının kızlarını, Orhan'a teslim ettiğini iddia etti.