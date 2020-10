22 adasıyla en özel turizm kenti Ayvalık

Balıkesir'in en batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan Ayvalık, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Ayvalık kış mevsimlerinde büyük bir kasaba nüfusuna sahip olmakla birlikte, yaz mevsimlerinde turizmin de etkisiyle nüfusu bazı küçük illerin nüfusunu aşıyor.



UNUTULMAZ ANILARLA

Çeşitli açılardan Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olan Ayvalık, irili ufaklı 22 adasıyla ülkemizin en özel turizm merkezlerinden birisi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık adının antik çağda Kidonia, yani ayva anlamına gelen Ayvalık olarak anıldığını belirtip, "Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş, öyle cömert davranmış ki, bize de bu güzelliklere sahip çıkmak, gelecek nesillere tarihi dokusu korunmuş, altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor" dedi. Başkan Mesut Ergin, 22 adası ile doğal güzellikleri barındıran tek turizm beldesi olan Ayvalık'ın mitolojideki adının "Rüzgârlar Ülkesi" olarak geçtiğini ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunduğunu söyledi. Günbatımlarının seyrinin, dolunayın muhteşem doğuşunun, akşamüstü hamak keyfinin, kırmızılı, pembeli, beyazlı zakkum çiçeklerinin kokusunun, kabak çiçeğinin ve midye dolmanın Ayvalık'ta çok özel tatlar yaşattığını hatırlatan Başkan Ergin, "Zeytin, zeytinyağı ve mis kokulu sabunlar özel teknikler ile titizlikle üretiliyor, tadı ve kokusu doyumsuz güzellikleri içinde barındırıyor. Tatil sonrası dostlara götürülecek en güzel ve en anlamlı hediyeler" dedi. Ayvalık'a tatil yapmaya gelenlerin kısa bir süre sonra yerleşme planları yaptığını hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu: "Ayvalık ilçemize bağlı 22 adamızın her birinin ayrı bir özelliği ve anısı bulunuyor. Bu adaların en büyük olanı Ali Bey Adası, diğer ismi ile de anılan Cunda Adası. Bu adalara tekneler ile ulaşılıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, denizi ve doğası ile her yıl yerli ve yabancı turistlere evsahipliği yapan Ayvalık'ta konaklama imkanları da oldukça fazla. Pansiyon ve butik otellerin yanı sıra her bütçeye uygun konaklama tesisleri bulunuyor."



DÖRT BİN TANE BİNA VAR

Ayvalık'ın denizi, kumu ve muhteşem doğasının yanı sıra sahip olduğu iki bini tescilli dört bin yapının eşsiz bir dokuya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ergin şöyle devam etti: "Ayvalık'ta gezilecek çok yer bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzakta huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler özellikle tercih ediyor. Eski bir Rum yerleşim birimi olarak eşsiz dokusu ile yerli ve yabancı turist akınına uğruyor."



TABIAT ANA CÖMERT DAVRANMIS

BAŞKAN Ergin, "Ali Bey (Cunda), Pınar, Çıplak, Yellice, Güneş, Büyük Maden, Kız, Yumurta, Balık, Kara, Hasır, Küçük Maden, Güvercin, Taşlı, Yelken, Yalnız, Yuvarlak, Göz, Lale, Kumru, Tavuk ve Çiçek adası. Bu adaların her biri ayrı ayrı doğal ve tarihi güzellikler barındırıyor. Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş ki, bize de bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor" diye konuştu.

Suat SALGIN