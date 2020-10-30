Bir gizli hazine: Küçükköy

ÖZGÜN mimari dokusuyla dikkat çeken mahallenin dar sokaklarında dolaşırken tarihte bir yolcuğa çıkıyor insan. Ayvalık ilçe merkezine 8 km uzaklıkta bulunan ve Yeniçarohori olarak anılan Küçükköy, 7 km uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki dünyaca ünlü, sığ ve ince kumlu Sarımsaklı Plajı ile biliniyor. Ayvalık'ın İzmir sınırındaki bu şahane yerleşim merkezi, son zamanlarda saklı olmaktan çıktı, turistik bir hal aldı aslında.

ENGEL OLMUŞLAR

KÜÇÜKKÖY'ÜN taş evleri ve sokakları gerçekten de çok güzel bir görüntü sergiliyorlar. Çam ağaçlarının gölgelediği sokaklarda soluklanmak, köy meydanında yaşlı çınar ağaçlarıyla selamlaşmak ve Sarımsaklı'nın ihtişamlı atmosferini yaşamak, Küçükköy'ün bizlere sunduğu güzelliklerden bazıları. Güzelim Küçükköy'ün gözleri önünde yok olup gitmesine izin vermek istemeyen bir grup gönüllü bu gidişe dur demiş. Çoğu Küçükköy, Ayvalıklı hatta Balıkesirli dahi olmayan, mimarından mühendisine, esnafından grafikerine, bilgisayarcısından öğretmenine bir grup gönüllü Küçükköy'ün makûs talihini yenmesi için el birliğiyle çalışmaya başlamış. "Küçükköy Sosyal Girişimcilik Projesi" işte böyle bir sivil insiyatif sonucunda ortaya çıkmış. Yürütülen çalışmalar böylece meyvesini vermeye başlamış.

SUAT SALGIN