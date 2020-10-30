Bisiklet ve yürüyüş yolu projesi devam ediyor

Köprü, yollar, çocuk oyun grupları gibi birçok projeyi hayata geçiren Seydikemer Belediyesi, Haziran'da başlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 1. Etabı'nın yapımını sürdürüyor. Eşen Çayı boyunca 750 metre uzunluğunda yapılan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun ilk etabında 1529 adet bitki, 4 bin metrekare yeşil alan, 3 takım fitness aleti ve 40 adet bank yer alacak. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Halkımızın daha rahat ve refah içinde yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Seydikemer'i, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak, tarım ve turizmin yanı sıra; modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek hedefimiz" dedi.