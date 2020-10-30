Bölgenin kalp damarda Avrupa’ya açılan penceresi

Kalp ve damar hastalıkları konusunda bir üst ihtisas hastanesi olan Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük özel kalp ve damar hastalıkları hastanesi. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Necmettin Yakut, "En büyük başarılarımızdan biri hastalarımızın yüzde 95'inin aynı gün içerisinde teşhis ve tedavisinin tamamlanmasıdır" dedi. Op. Dr. Yakut, "Koroner anjiyo ve balon ile stent işlemlerin büyük kısmı el üzerinden yapılarak, aynı gün içerisinde hastalar taburcu edilmektedir. Hastanemiz pandemi hastanesi olmayıp, özel dal hastanesi olduğundan dolayı pandemi döneminde ve halen bölgede en fazla açık kalp ameliyatının yapıldığı merkezlerden biridir. Bu anlamda tüm sağlık hizmetlerimiz 7/24 kesintisiz devam etmektedir" diye konuştu.



ÇAĞIN ÖTESİNDE HİZMET

Op. Dr. Necmettin Yakut, "Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi, İstanbul'da Koşuyolu Kalp Hastanesi gibi kamunun özel dal hastaneleri ile birlikte ülkemizde kalp hastalıkları konusunda çağ atlamış ve dünyada parmakla gösterilen bir yer haline gelmiştir. Hastanemiz aynı zamanda çok iyi bir eğitim merkezi haline dönmüştür" dedi. Op. Dr. Yakut "Önümüzdeki yıllarda da hem hastalara hizmet vermeye hem de kamu ve özel sektörde çalışmak üzere sağlıkçı yetiştirilmesine katkımız devam edecektir" diye konuştu.

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