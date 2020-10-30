Çiftçilere Karya ırkı ‘koç’ destegi

PAMUKKALE'DE koyun yetiştiricilerine 37 baş Karya ırkı damızlık koç dağıtımı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılan koç dağıtımına İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Uysal, Denizli ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile koyun yetiştiricileri katıldı.

542 KOÇ DAĞITILDI

KARYA ırkının çoğalmasını sağlamak ve hedefin 1 milyon baş koyun keçi varlığının oluşturmak olduğunu hatırlatan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "2011 yılında Bakanlığımızca başlatılan ve her yıl ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda koç dağıtımı yapılmakta. 2011 yılından 2018 yılına kadar geçen 7 yıl içerisinde ilçelerimizde 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi'ne kapsamında 205 yetiştiricimize 542 koç dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan koçlar sayesinde amaç, koyun sürülerinde verim artışı sağlamak, kan tazelemek ve ikizlik oranını artırarak ıslah edilmiş sürüler elde etmektir. Bu sayede sürü kalitesinin artmasına paralel olarak yetiştiricilerimizin geliri de artacak. Böylece hem ilimiz koyunculuğunun daha ileri seviyelere çıkmasını sağlamış, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacak.

YÜZDE 83'LÜK ARTIŞ

DENİZLİ'DE küçükbaş hayvan varlığının on yılda yüzde 83'lük artışla 350 bin 408 adetten 691 bin 873 adede ulaşmıştı. Küçükbaş hayvan varlığının 498 bin 253 başı koyun, 193 bin 620 başı keçidir. Küçükbaş hayvan sayısındaki artış Denizli'yi et ve süt üretiminde rekabet edebilir konuma getirdi" dedi.

SEBAHATTİN ALP