Eklem protezi cerrahisinde başarı oranı yükseliyor

Modern teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde büyük ilerleme sağlandığını belirten Ekol Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akdemir, "Böylelikle daha önceki yıllarda tedavisi imkansızmış gibi görünen hastalıklar artık tedavi edilmektedir. Bu hastalıkların başında ise eklem rahatsızlıkları gelmektedir" dedi.



TEDAVİDE SEÇENEKLER

Eklem hasarının fazla olmadığı durumlarda, ağrı kesiciler, fizik tedavi, eklem içi ilaç enjeksiyonu, PRP ve kök hücre tedavisi uygulanabileceğini belirten Op. Dr. Akdemir, "Eklem onarılamayacak derecede hasar görmüş ise tedavi seçenekleri içinde artrodez (eklem dondurma) veya artroplasti (eklem protezi) bulunmaktadır. Artrodez eklem hareketinin ortadan kaldırılmasıdır. Küçük eklemlerde (örneğin parmak) hala en iyi tedavi seçeneğidir fakat büyük eklemlerde (kalça-diz) tercih edilmemektedir" diye konuştu.



KİŞİYE ÖZGÜ TASARIM

Op. Dr. Akdemir, "Önceki yıllarda protezlerin ortalama ömrünün daha kısa idi ve cerrahi uygulama zorlukları da yaşanıyordu" hatırlatmasında bulundu. Op. Dr. Mehmet Akdemir, "Günümüzde hastaya özgü implant tasarımı, cerrahi sırasında bilgisayar yardımlı teknoloji ve daha uzun ömürlü implantlar sayesinde hastalar hızla iyileşip sağlıklarına kavuşmaktadır" dedi.

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