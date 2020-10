Hamilelikte tarama testleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hayri Aksüt gebelik döneminde yapılan tarama testleri hakkında bilgi verdi. Gebe olan her kadının ve ailesinin hayalinde bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın olduğunu belirten Op. Dr. Hayri Aksüt, "Fakat gebeliklerin yaklaşık yüzde 3'ünde kromozomal ve yapısal anomaliler dediğimiz durumları görmekteyiz. Günümüzde tıp biliminin ışığında gelişen teknoloji yardımı ile bu anomalilerin büyük bir kısmını tespit etme şansımız artık mevcut" dedi.



Gebelik haftasına göre ilk yapılması gereken tarama testinin ikili kombine test adını verilen ilk üç ay tarama testi olduğunu belirten Op. Dr. Aksüt, "Bu test için en uygun zaman gebeliğin 11 ile 14'üncü haftaları arasıdır. Bu test kromozom anomalilerinin en sık görüleni olan Trizomi 21, 18 ve 13' ü yaklaşık yüzde 90 oranında yakalamaktadır" diye konuştu. İkinci sırada ise gebeliğin 16-19'uncu haftaları arası yapılan üçlü veya dörtlü tarama testi geldiğini ifade eden Op. Dr. Hayri Aksüt, "Genel olarak anne adayına eğer ikili kombine test yapıldı ise üçlü veya dörtlü tarama testi yapılmasını önermiyoruz. Ancak elde olmayan sebeplerden ötürü anne adayına ikili tarama testi yapılamadı ise, uygun haftalara gelindiğinde tercihen dörtlü veya üçlü tarama testi yapılması uygun olacaktır" dedi. NIPT (Non invaziv prenatal testing) testi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Hayri Aksüt, "Gebeliğin ilk haftalarından itibaren, fetüse ait bazı hücrelere ait DNA parçaları annenin kan dolaşımına girmekte ve gebelik süresince de anne kanında bulunmaktadır. Bu test anne kanındaki bebeğe ait hücrelerin DNA'sına yönelik bir testtir. Anneden alınacak bir tüp kan ile bu test yapılabilir ve Down Sendromu olarak bilinen Trizomi 21 ihtimalini yüzde 98'in üzerinde bir doğruluk payı ile yakalayabilir" dedi.



Her ne kadar tarama testleri ile yüzde 98'in üzerinde güvenilirlik oranına sahip olsak da kesin tanı için invaziv dediğimiz girişimsel müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu işlemler haftalarına göre sırası ile CVS (koryon villus biopsisi), amniyosentez ve kordosentez olarak sıralanır. Bu testler ile direkt bebeğe ait hücrelere ulaşıldığından yüzde 100'e yakın güvenilirlikleri vardır. Ancak yüzde 1'den daha az ihtimal ile düşük ve bebek kaybı gibi istenmeyen durumlara sebep olmaktadır.

