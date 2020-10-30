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İki çocuk annesi korona virüsü kurbanı

İki çocuk annesi korona virüsü kurbanı
Giriş Tarihi: 30.10.2020

Aydın'ın Çine ilçesinde 47 yaşındaki Habibe Sever, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Çine'ye bağlı Evciler mahallesinde oturan Habibe Sever, 4 gün önce yüksek ateş şikayetiyle eşi tarafından hastaneye götürüldü. Sever, yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Doktorların, durumunun ağır seyretmediği gerekçesiyle evinde ilaç tedavisinin yapılmasına karar verdikleri Sever, hastaneden taburcu edildi. 4 gündür evinde karantinada olan ve tedavisini sürdüren Habibe Sever, önceki gün hayatını kaybetti. Korona virüsü hastalığına yenik düşen 2 çocuk annesi Habibe Sever'in İzmir'de vatani görevini yapan oğluna acı haberin ulaştırıldığı öğrenildi. Habibe Sever'in cenazesinin, korona virüsü tedbirleri kapsamında toprağa verildiği bildirildi.

RUS TURİST CAN VERDİ
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, bir Rus turistin korona nedeniyle öldüğü belirtildi. Konsolosluk yetkilisi, cenazenin ülkesine gönderilmesi için gerekli adımları attıkları bilgisini verdi. Daha önce Rus basınında, bir Rus turistin Antalya'da korona virüsünden öldüğü haberi yer almıştı. 60 yaşındaki turist Antalya'nın Side beldesine Eylül'de eşiyle birlikte tatile gelmiş, bir hafta sonra testi pozitif çıkmıştı.

KAZIM YÖRÜKCE

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