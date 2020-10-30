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Kalpteki sinsi tehlikelere dikkat

Kalpteki sinsi tehlikelere dikkat
Giriş Tarihi: 30.10.2020
Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, kalp hastalıklarının belirtilerinin yaşa, cinsiyete, diğer yandaş hastalıklara göre farklılık gösterebileceği konusunda uyarıda bulundu.

DAMAR TIKANIKLIĞI
KALBİ besleyen damarların tıkanıklığı ve bu durumun ileri hali kalp krizinde, göğsün orta kısmında ağırlık ya da basınç hissi şeklinde bir ağrı duyulduğunu belirten Berilğen, "Kalp damarlarının tıkanıklığının en karakteristik belirtisi efor ile tetiklenen, dinlenme ile geçen göğsün orta kısmında ağırlık ya da baskı tarzında göğüs ağrısıdır" dedi. Yaşlılarda, kadınlarda, şeker, böbrek yetmezliği veya alzheimer hastalığında damar tıkanıklığının her zaman böyle belirti vermeyebileceğini söyleyen Dr. Berilğen, "Ağrı göğsün orta kısmı yerine çene, sağ kol, sol kol, her iki kol, sırt, karnın üst kısmı gibi birçok farklı yerde hissedilebilir" diye konuştu.

AĞRI OLMAYABİLİR
Ek olarak göğüs ağrısı olmadan nefes darlığı, bayılma, karın ağrısı, bulantı, kusma ve çarpıntı gibi şikayetler de görülebileceğini belirten Dr. Berilğen, "Bahsi geçen belirtilerin varlığında vakit geçirmeden polikliniklere ya da mesai saatleri dışında acil servise başvurulması hayat kurtarıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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