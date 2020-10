Kapalı yöntemle bel fıtığı ameliyatları

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Korkmaz gelişen teknoloji ve tıbbın ilerlemesiyle bel fıtığı ameliyatlarının yeni yöntemlerle hasta ve hekim açısından daha konforlu bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Ameliyat olmaktan değil geç kalmaktan korkulmalıdır" dedi. Bel fıtığının, omurga kemikleri arasında yer alan disk materyalinin bozulması yırtılması, parçalanması ve kanal içine doğru yer değiştirmesi ile oluşan omurilik ve sinir köklerindeki bası durumu olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Korkmaz, "Bu basının neticesinde ağrı, hissizlik ya da kuvvet kaybı ile karşılaşılabilinir. Bulgular bel veya bacakta, sağda yada solda yada her iki tarafta görülebilir" diye konuştu.



BELİRTİLERE DİKKAT

Yrd. Doç. Dr. Korkmaz, hastada sadece bel ağrısı ile başlayan bir ağrı olabileceği gibi, hiç bel ağrısı olmadan bacak-ayak ağrısı ile de başvurabileceğini belirterek, "Hatta hastalar direk ayakta ve bacakta güç kaybı yani felç olarak da başvurabilmektedirler. Bazen ilerlemiş bel fıtıklarında idrar kaçırma ya da dışkılama kontrolünün bozulması görülebilir. Bel bacak ağrısı genellikle aktivite ya da uzun süre oturuş ve ayakta durma sonrasında ve öksürmekle artar. Tedavinin seçiminde hastalığın derecesi, fıtığın yerleşim yeri, büyüklüğü, nasıl bir nörolojik hasar yaptığı ve hastanın günlük yaşantısını nasıl etkilediği ve ihtiyaçları, hekimin yaklaşımı ve tecrübesi önemlidir" dedi.



1 SANTİMLİK KESİ

"Mikro cerrahi ile yani mikroskop altında güvenle yapılan açık cerrahiler yanında kapalı olarak 1 cm'lik kesi yapılarak kapalı olarak da cerrahi uygulanabilmektedir" diyen Yrd. Doç. Dr. Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastaların çoğu bel fıtığı ameliyatından hızlı fayda görürler. Ameliyat sonrası bacak ağrısının geçmesi beklenir. Ameliyat bölgesinde ağrı olabilir. Bacağınızda kuvvet kaybı oluşmuşsa cerrahi tedavi ile hemen ve tamamen düzelmeyebilir. Ancak cerrahi tedavi bacağınızın daha güçsüz olmasını engelleyecek ve ağrının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ağrının tamamının hemen geçmemesi veya kuvvetsizliğin hemen düzelmemesinin nedeni, fıtığın ameliyat öncesi sinir dokusunu ezerek ona hasar vermesi olabilir. Bacak cildinde hissedilen uyuşukluk cerrahi tedaviden sonra genellikle geç düzelir."



HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ

Kapalı yöntem cerrahileri uygularken hasta seçiminin çok önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Korkmaz, "Her hastaya açık cerrahi işlemler uygulanamayacağı gibi, yine her hastaya da kapalı cerrahi işlemler uygulanamaz. Kapalı cerrahinin açık cerrahilere avantajları çok daha fazladır. Bu yöntemlerle hastane yatış süresi daha kısa ve hasta mobilizasyonları 1-2 saat içinde olabilmektedir. Hasta ameliyat sonrası geceyi evinde konforlu bir şekilde geçirebilmektedir. Ayrıca cerrahi sonrası enfeksiyon oranları çok daha düşük, operasyon süreleri daha kısadır. Kapalı bel fıtığı cerrahilerinde en önemli noktalardan biri de her yaş grubunda ve özellikle ileri yaş hasta gruplarında güvenle kullanılabiliyor olmasıdır" dedi.

