SEYDİKEMER'DE Eşen Çayı üzerine yapılması planlanan köprünün zemin etüt çalışmalarına başlandı. Likya medeniyetinin önemli tarihi kentlerine ev sahipliği yapan Seydikemer'in Kumluova mahallesi ve Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova mahallesi birbirine bağlanacak. Köprü 140 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde olacak. Köprü iki ilçe arasındaki ulaşımı da kolaylaştıracak.
Kumluova ve Ova mahallesi köprüyle birbirine bağlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.