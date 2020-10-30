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Haberler Yaşam Kumluova ve Ova mahallesi köprüyle birbirine bağlanacak

ve Ova mahallesi köprüyle birbirine bağlanacak

Kumluova ve Ova mahallesi köprüyle birbirine bağlanacak
Giriş Tarihi: 30.10.2020

SEYDİKEMER'DE Eşen Çayı üzerine yapılması planlanan köprünün zemin etüt çalışmalarına başlandı. Likya medeniyetinin önemli tarihi kentlerine ev sahipliği yapan Seydikemer'in Kumluova mahallesi ve Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova mahallesi birbirine bağlanacak. Köprü 140 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde olacak. Köprü iki ilçe arasındaki ulaşımı da kolaylaştıracak.

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