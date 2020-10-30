Kumluova ve Ova mahallesi köprüyle birbirine bağlanacak

SEYDİKEMER'DE Eşen Çayı üzerine yapılması planlanan köprünün zemin etüt çalışmalarına başlandı. Likya medeniyetinin önemli tarihi kentlerine ev sahipliği yapan Seydikemer'in Kumluova mahallesi ve Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova mahallesi birbirine bağlanacak. Köprü 140 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde olacak. Köprü iki ilçe arasındaki ulaşımı da kolaylaştıracak.