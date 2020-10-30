Obezite, korona virüste iyileşme süresini uzatıyor

Obezite akciğerlerimizi olumsuz yönde etkileyerek, solunum kas kuvveti ve diğer akciğer fonksiyonlarımızı azalttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Eforla olan nefes darlığı sık bildirilen bir yakınmadır. Hem korona virüsün hem de obezitenin akciğerler üzerine olumsuz etkileri olduğunda dolayı obez bireyler hastalığa daha kolay yakalanmakta ve hastalanmış obez bireylerin de tedavisi daha zor ve uzun sürmektedir" dedi. Obezite ameliyatı planlanan hastalara bir gün öncesinden mutlaka Kovid- 19 PCR testi yapıldığını belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Bunun yanında hastaların akciğer grafileri değerlendiriliyor. Ayrıca enfeksiyon olup olmadığını gösteren bir takım kan tetkikleri de yapıyoruz. Ameliyat olduktan sonra hastane de yatış süresi içerisinde de hastaya her gün enfeksiyon olup olmadığını gösteren kan tetkiklerini yapıp kontrolünü sağlıyoruz" diye konuştu. Son yıllarda obezite ve solunum sistemi hastalıkları arasındaki ilişkinin daha da belirgin hale geldiğin belirten Op. Dr. Demirtaş, "Kilo kaybının obezite ile ilişkili solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Özellikle de pandemi döneminde evde kalınan uzun dönemlerde ne yazık ki kilo alımları meydana geldi. Evde kaldığımız dönemde de beslenmeye dikkat edilmeli uyku düzeni korunmalı ve evde fiziksel egzersizleri ihmal etmemeliyiz" dedi.



KURU ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Koronavirüs öksürüğünün başlangıçta kuru öksürük olarak ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, " Bunun nedeni enfekte hücrelerin tahriş olmasıdır. Akciğerlerdeki inflamasyon zatürre olarak adlandırılıyor. Ağızdan giren virüs soluk borusundan akciğerlere inince akciğerlerde küçük hava kesecikleri oluşuyor. Zatürrede bu keseciklerin içi suyla dolmaya başlıyor ve bu da nefes alma güçlüğüne neden oluyor. Bazı insanların bu aşamada solunum cihazına bağlanması gerekiyor. Çin'den gelen verilere göre hastalıkların yüzde 14'ü bu seviyede seyrediyor" dedi.

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