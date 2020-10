Pandemi döneminde el hijyenine dikkat!

Ellerimizin günlük hayat içinde, çevre ile her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle en çok mikroorganizma barındıran organımız olduğunu belirten Menekşe El ve Ayak Sağlığı Merkezi Kurucusu, Chiropody ( El ve Ayak Sağlığı Uzmanı) Menekşe İzer, " Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu mikroorganizmalar basit bir soğuk algınlığından, ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir" dedi. İzer, "Hatta günümüzde Kovid-19 pandemisinden dolayı korona virüse yakalanma olasılığımız artar. Bu yüzden her zaman önemli olan el hijyeni bu dönemde daha da önemli" şeklinde konuştu.



KURALLARA UYGUN HİZMET

MENEKŞE El ve Ayak Sağlığı Merkezi'nin koronavirüs önlem ve tedbirlere uygun hizmet verdiğini belirten Menekşe İzer, "Merkezimiz Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan KOVID- 19 genelgelerine göre hazırlanmış olan rehberler doğrultusunda üçüncü taraf bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmiş ve Hijyen ve Covid-19 Önlemleri Sertifikası'nı almaya hak kazanmıştır" dedi. El sağlığı kadar ayak sağlığının da önemli olduğunu belirten İzer, "Ayaklarımızda oluşabilecek mantar veya başka bir sorun, ellerimize de geçebilir. Bu anlamda ayak sağlığı ve hijyeni de ihmal edilmemeli" diye konuştu.

