Restore ettiği yapıları ile tarihini yaşatıyor

TARİH, doğa, kültür ve termal destinasyonlarıyla dikkat çeken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turizm ve kültür yatırımlarında önemli bir ivme yakalandı. Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve müze çalışmaları görülmeye değer nitelikte. Geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Kışla Müze Han Butik Otel, Tarihi Kentler Birliğince uygulama ödülüne layık görüldü.



10 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Restorasyon çalışmalarında binanın orijinaline sadık kalınması, sürdürülebilir ve hikayeleriyle birlikte herkesin kullanabileceği hale getirilmesi Tarihi Kentler Birliği'nin takdirini kazandı. Jeotermal enerji ile ısınan, tarih kokan bir mekânda konaklamanın yanında misafirler ilçenin değerlerini ve hikâyelerini de bu alanda bulabiliyor. Kışla Müze Han'ın odalarına kadın eli de değdi. Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar tarafından üretilen yöresel el işi ürünler yatakları ve odaları süsledi. Lansman gecelerine de ev sahipliği yapan Kışla Müze Han yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Müze Han bir yıl içinde yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sındırgı'da turizme katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı Redif Taburu, şimdiki adıyla Sındırgı tarihinin sergilendiği Kışla Müze Han, Balıkesir Valiliğimizin, Kültür Varlıkları Koruma Fonu destekleri ve Balıkesir Üniversitesi'ndeki hocalarımızın çalışmalarıyla tamamlandı. Binanın tarihi dokusunu bozmadan hatıraları canlandıracak, şehrin hâkim tepesinde sıcak bir misafirperverlik içerisinde konaklama sağlayacak Kışla Müze Han'ın üst katında oluşturduğumuz fuaye alanında da eskiye dair, kültürümüze dair ne varsa onları da sergileyeceğiz" dedi.