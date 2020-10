Sağlık pandemide de ihmale gelmez

Pandemiye dönüşen korona virüs (Kovid- 19) dünya çapında ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Sürecin başlangıcından bu yana insanları evlerinde her türlü sosyal etkileşimden uzakta tutan virüsün beslenme alışkanlığı, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerine de olumsuz etki yarattığı açıktır. Kovid-19 için geliştirilmiş etkili bir aşı veya ilaç henüz olmadığından, virüsle savaşta hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi hali hazırda; temizlik, maske ve mesafe.



HEPSİ BİRER KAHRAMAN

Aylardır Sağlık Bakanı düzenli olarak her akşam günlük test ve vaka sayılarının yanı sıra yitirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısını da açıklıyor. Ne yazık ki sayılarda azalma yerine, duyarsızlığımız ve özel yaşantımızda önemsemediğimiz tedbirler bize pahalıya mal oluyor. Günümüzde pandemi ile savaşan devlet ve özel sağlık çalışanlarımızı yakınen biliyor ve takip ediyorum. Günlerce hastanede kalarak evlerine bir kez bile gitmeden özveri ile çalıştıklarını da biliyorum. Sağlık çalışanlarımızdan bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerimizin hepsi birer kahraman ve halkı için savaşan birer şehit sayılmalıdır. Günümüzde her şeye rağmen hayat sürüyor. İş hayatı, özellikle eğitim ve sağlık çok çok önemli. Eğitim sektörü uzaktan eğitim ile tek ayak üzerinde gidiyor. Bu yazıyı kaleme aldığım şu saatte İzmir'in birçok bölgesinde internet kesik. Uzaktan eğitim gören öğrenciler böyle bir durumda ne yapacak bilinmiyor.



7/24 GÖREV BAŞINDA

Sağlık sektörü her şeye rağmen 7/24 hizmet veriyor. Özellikle özel sektörü takip eden biri olarak, şahsım sürekli hastanelerin içindeyim. Özel sektör pandemi döneminde her türlü tedbiri alıyor. İzmir'de Ekol Sağlık Grubu, Gazi Hastanesi, Akut Kalp Damar Hastanesi, Atagöz, Tınaztepe, Batı Anadolu Central Hospital, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi gibi birçok hastanemiz her türlü tedbiri almış durumlar ve gelen hastalarına büyük bir titizlikle önem veriyorlar. Birçok muayenehane en ince detayları bile gözardı etmeden hastalarına hizmet veriyor.



ASLA ÇEKİNMEYİN

Özel hastanelerimiz pandemi döneminde de yurtdışından gelen hastaların her türlü muayene ve ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Halk arasında bu dönemde "Hastayım fakat hastaneye pandemi nedeni ile gitmiyorum" söylemi bana göre yanlış. Sağlık ihmale gelmez, geç kalınmış bir hastalık daha kötü sonuçlara yol açabilir. Benim günümün büyük bölümünde birçok arayanım var. "Hastaneye gideyim mi?" veya "Hangi doktoru tavsiye edersin?" diye. Arayanlara hep aynı şeyi söylüyorum: Hastanelere gitmekten çekinmeyin. Mutlaka sağlık probleminiz varsa gidin. Hastanelerimiz bu dönemde gayet hijyenik ve pandemiye hazırlıklı. Doktorlarımız özverili ve fedakarca çalışıyorlar. Sağlığınızı riske atmayın. Sağlık çalışanlarına güvenin.

Harun Aygün