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Tarımsal İhtisas Sanayi alanında inceleme yapıldı

Tarımsal İhtisas Sanayi alanında inceleme yapıldı
Giriş Tarihi: 30.10.2020

TARIM ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve İl Tarım Müdürü Barış Saylak öncülüğündeki heyet, ilçede Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda incelemede bulunarak çalışmaları izledi.

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