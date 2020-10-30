Yol genişledi sıra asfaltta

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçe sınırlarında bulunan Yaka Köyü ve Tlos Antik Kenti'nin yol düzenlemesi, Seydikemer Belediye ekiplerince yapılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistlerin de araçlarıyla geliş ve gidişlerinde büyük sıkıntı çektikleri yol genişletildi. Sıcak asfalt dökümünün ardından turistik bölgenin yol sorunu ortadan kalkmış olacak.
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