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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 2 Kasım Pazartesi!

canlı izle 2 Kasım Pazartesi!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 2 Kasım Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle 2 Kasım Pazartesi!

02.11.2020, 10:09

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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Nuriye, kaçırıldığı köyde olduğunu doğruladı. "Telefonla aramayın, bana kızarlar." Dedi. Konuyla ilgili hatırlatma gösterildi. Ailesine kendi iradesiyle gitmediğini belirtti. Konuşamadı. Adem Bey, kızı zor durumda olduğundan ne yapacaklarını bilemediğini söyledi. Ailesi, uzun süre konuşamadıklarını, kızlarının ağlamaya başladığını anlattı. Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Pınarlı Köyü'nde yaşayan çift Zeliha ve Cevdet Uysal 5 gündür kayıp. 3 çocuk sahibi çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Çiftin çocukları eve girdiklerinde kahvaltılıkların sininin üzerinde olduğunu ve annelerinin asla onları açıkta bırakmayacaklarını, terliğinin birinin bir tarafta diğerinin başka tarafta olduğunu dolayısıyla bir telaş durumu olduğunu düşündüklerini belirtti. Dayısının silahının olup olmadığını bilmeyen Hacer, varsa da silah ruhsatlıdır dedi. Oğulları, anneleri ve babaları için çok endişelendiklerini söylendi, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve babasının kimseye bir zararı olmadığını söyledi. Dayı Bünyamin Altınay yayına bağlandı Denizli'den. Yüzde 93 zihinsel engelli olan ve ayaklarında da ağır bir hasar olan Kazım'ın babası Kamuran Özçelik yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Avcılar'dan kaybolan Kazım'ın araba sürme konusunda hiçbir sorununun olmadığını söyleyen babası da felçli olduğu için zor durumda olduğunu belirtti. Cemil Bey yayına geldi. Annesinin elini öptü. Cemil Bey, yapılan şeyi annesiyle yaptığını söyledi. Tapuların kaynında olduğunu söyledi. Kaynının, zamanında mirastan pay aldıkları ama tarlalar değerlenince bir daha pay istediği ve hakkından vazgeçerse tapuların verileceğini söylediği belirtildi. Aksi takdirde arsaları geri vermeyeceğini söylediğini anlattı.

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