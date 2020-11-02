Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 2 Kasım Pazartesi Müge Anlı full izle

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

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MÜGE ANLI VE DOSTLARI AŞEVİ İZMİR'DE

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı.



Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, 6.6 şiddetindeki sarsıntı ile yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti. 3 öğün yemek ikramı ile depremzedelerin hizmetinde olacak.



Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elâzığ ve sel felaketini yaşayan Giresun'da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.

MÜGE ANLI'DA CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Nuriye, kaçırıldığı köyde olduğunu doğruladı. "Telefonla aramayın, bana kızarlar." Dedi. Konuyla ilgili hatırlatma gösterildi. Ailesine kendi iradesiyle gitmediğini belirtti. Konuşamadı. Adem Bey, kızı zor durumda olduğundan ne yapacaklarını bilemediğini söyledi. Ailesi, uzun süre konuşamadıklarını, kızlarının ağlamaya başladığını anlattı. Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Pınarlı Köyü'nde yaşayan çift Zeliha ve Cevdet Uysal 5 gündür kayıp. 3 çocuk sahibi çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Çiftin çocukları eve girdiklerinde kahvaltılıkların sininin üzerinde olduğunu ve annelerinin asla onları açıkta bırakmayacaklarını, terliğinin birinin bir tarafta diğerinin başka tarafta olduğunu dolayısıyla bir telaş durumu olduğunu düşündüklerini belirtti. Dayısının silahının olup olmadığını bilmeyen Hacer, varsa da silah ruhsatlıdır dedi. Oğulları, anneleri ve babaları için çok endişelendiklerini söylendi, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve babasının kimseye bir zararı olmadığını söyledi. Dayı Bünyamin Altınay yayına bağlandı Denizli'den. Yüzde 93 zihinsel engelli olan ve ayaklarında da ağır bir hasar olan Kazım'ın babası Kamuran Özçelik yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Avcılar'dan kaybolan Kazım'ın araba sürme konusunda hiçbir sorununun olmadığını söyleyen babası da felçli olduğu için zor durumda olduğunu belirtti. Cemil Bey yayına geldi. Annesinin elini öptü. Cemil Bey, yapılan şeyi annesiyle yaptığını söyledi. Tapuların kaynında olduğunu söyledi. Kaynının, zamanında mirastan pay aldıkları ama tarlalar değerlenince bir daha pay istediği ve hakkından vazgeçerse tapuların verileceğini söylediği belirtildi. Aksi takdirde arsaları geri vermeyeceğini söylediğini anlattı.