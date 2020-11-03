Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 3 Kasım Salı Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir aradan sonra geri döndü. 12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 3 Kasım Salı Müge Anlı'da yaşananlar..

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

İzmir'e canlı bağlanıldı. Atv muhabiri Özlem Aktay, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş ile. Kendisi Müge Anlı'ya teşekkür etti. Depremzedelere üç öğün yemek verildiği söylendi. Kahvaltı ikramından görüntüler gösterildi. Orada kahvaltı eden depremzedelerden biri kendisinin de bağış yaptığından bahsetti. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Balkan göçmeni olduğundan bahseden Emine Hanım, on lirayla ne zengin ne de fakir olunacağından ama birleşirsek çok büyük sonuçlarının olacağını anlattı. Toplanan bağışın 2 Milyon 737 bin lira olduğu söylendi. Dayı Bünyamin Bey stüdyoda. Çiftin çocukları stüdyoda. Anne babalarının başına her ne geldiyse onları iyi tanıyan biri olduğunu düşündüklerini söyledi. Ağacın altına zehir koyduğunu reddeden Bünyamin Bey, kendisinin ceviz ağacına onların zarar verdiğini söyledi. Anne ve babasının elmaları, fasulyeleri pazarda sattığını söyleyen kızı, ne zaman bir şey dikilse hep ağaçların zehirlendiğini söyledi. Zeynep Teyze'nin hesabına 65.000 TL geçirildiği söylendi. Tapunun da üstüne geçirileceği söylendi. Zeynep teyze, "Tapularımı almadan bir yere gitmem" dedi. SMS bağışlarının 3 Milyon 12 Bin lirayı bulduğu söylendi. Bunun üç mobil tır anlamına geldiği söylendi.