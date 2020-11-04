En kritik ay: Kasım

Kasım ayının astrolojik açıdan zorlu dönemleri göstermesi haklı olarak gök bilimcilerini, dolaysıyla bizi panik bir duruma getirmiştir. 2020 yılının en kritik ayının içindeyiz. Tüm gök bilimcilerinin yakın takibe aldığı bu zorlu dönem, tarihe damgasını vurmaya devam ediyor. 170 yılda bir oluşan gezegen etkileşimleri maalesef dünyanın kaderinin yeni oluşumlarla şekil değiştireceğini gösteriyor. Satürn, Plüton, Jüpiter Oğlak burcunda çok güçlü bir etki içindeler ve toprak içinde yaşanan bir kaosu oluşturuyor. Kardeş Boğa burcundaki Uranüs'le kendi aralarında bir diyalog geliştirmiş durumundalar. Ani gelişen olayların hoşumuza gitmeyeceği muhakkak.

SİBER SALDIRILARA HAZIR OLUN

Yeni başlangıçların ayak sesleri geliyor. Uzun yıllar Mars retrosu ve büyük transitler hiç bu kadar sert ve güçlü bir kare etkisi almamışlardı. Sabit Boğa'da uzun yıllar kalacak olan Kova burcunun yöneticisi Uranüs, bizi şaşırtan olaylarla yoracaktır. Kuzey ay düğümünün üzerinde İkizler'de bir Ay tutulması gerçekleşecek. Yangınlar, patlamalar, halk karışıklığı, depremler, doğal afetler ve salgın hastalıklar karşısında dikkatli olmak gerekiyor. 14 Aralık'ta Güneş tutulması ateş ve değişken burç Yay'da gerçekleşecek. Turizm sektörü ve özgürlük alanında sorgulamalar ve 18 ve 20 Aralık'ta Kova burcunda ilerleyecek olan Satürn ve Jüpiter dijital dünyada reformlar getirirken, siber saldırılara da hazırlıklı olmalı ve bilgilerimizi muhakkak kopyalayıp saklamalıyız. Farmakolojide yeni deneyimler ve aşı çalışmalarıyla ön plana çıkacak ülkeler dünya değerlerinin sıralamasının şeklini değiştirecek.



13. DOLUNAY (MAVİ AY) TARİHLERİ

Yukarıda anlatıldığı gibi, yaklaşık 2 yıl, 8 ay, 18 günlük periyodu olan 13. dolunay önümüzdeki yıllarda da periyodik olarak tekrarlanacaktır.

● 2023 yılında 31 Ağustos



● 2026 yılında 31Mayıs



● 2028 yılında 31 Aralık



● 2031 yılında 30 Eylül



● 2034 yılında 31 Temmuz



● 2037 yılında 31 0cak ve 31 Mart....



ASTROLOJİYE DAMGA VURAN MAVİ AY GERÇEGİ

ÖNCELİKLE son haftamızı karıştıran ve herkesin kafasında soru işareti yaratan "mavi ay" ne anlama geliyor. Yılda ortalama her ay bir dolunay durumu yaşarız. 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşmesi hepimizin kafasına değişik sorular getirdi. Yılın 13'üncü dolunayı mavi ay olarak değerlendiriliyor. Ay'ın iki dolunay evresi arasında geçen zamana gökbilimde kavuşum dönemi (synodic) denir.



ASLINDA FELAKETİN RENGİ

Ayın mavi renkte görülme durumu tamamen göz aldanmasından başka bir şey değildir. Dolunayın bize renk değiştirerek yansımasının altında o yıl geçirilen afetlerin atmosfere yaydığı toz bulutları yatar. Aslında Ay'ın rengi değişmez. Bu renkli görülme olayı sadece 13. dolunaya özgü değildir.