Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Kasım Çarşamba Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 4 Kasım Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

İzmir'de yeni mucize: 4 yaşındaki Ayda, 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Türkiye'yi sevindiren haberi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. İzmirdeki deprem için toplanan rekor bağışlar herkesi çok mutlu etti. Toplamda 13 Milyon 632 Bin toplandı. 8 yıl önce, 2 yıl öncede kimliğini kaybeden Birgül ve Mustafa evlendi. Nikah kaydı ile bebeğinin vekaletini aldı. Birgül ve Mustafa gelinlik ve damatlık diyerek nikahlarını yapmış oldular. 1994 yılında oğlu Onur'u yurda vermek zorunda kalan Nezaket Hanım oğlunu arıyor. Epilepsi nöbetinde tacize uğrayan anne o dönemde oğluna sahip çıkamadığını ve yurda bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Zeynep Bıyık'ın isteği yerine geldi ve Niğde'ye gitti. Tapuları alma işlemleri başlamış oldu.